«Il presidio organizzato per manifestare il nostro dissenso contro il carovita insostenibile che tutti stiamo vivendo sarà sospeso. Questa decisione non è un passo indietro, è stata una decisione presa perché in questi giorni abbiamo ottenuto dei primi risultati importanti, dei risultati concreti che daranno sicuramente i loro frutti nei prossimi giorni».



Dopo quattro giorni di blocco con i trattori di traverso in viale Cassiodoro, agricoltori, allevatori e autotrasportatori hanno deciso di liberare l'arteria. Torna quindi alla normalità la circolazione sullo snodo cruciale per lo Ionio soveratese, che ha mandato in tilt la viabilità e quindi pendolari, mezzi di trasporto e cittadini. Decisivo l'annuncio del presidente Occhiuto dello stanziamento di 15 milioni di euro contro il caro gasolio, provvedimento che il Consiglio regionale approverà lunedì. La decisione dei manifestanti è stata comunicata questa sera davanti a numerosi cittadini, attivisti e imprenditori.