La vicenda è iniziata lo scorso ottobre con la denuncia della donna. Gli investigatori hanno raccolto elementi ritenuti sufficienti per chiedere una misura cautelare

La Polizia di Stato ha eseguito a Crotone una misura cautelare degli arresti domiciliari, con braccialetto elettronico, nei confronti di un uomo indagato per atti persecutori ai danni dell’ex compagna. Il provvedimento è stato emesso dal Gip del Tribunale di Crotone su richiesta della Procura.

La vicenda sarebbe iniziata lo scorso ottobre, quando la donna ha denunciato di essere vittima di reiterate condotte persecutorie da parte dell’ex compagno, che anche attraverso strumenti informatici le avrebbe rivolto gravi minacce di morte. Dopo la denuncia, gli investigatori della sezione specializzata “Reati contro la persona” della Squadra Mobile di Crotone hanno attivato le procedure previste dal Codice Rosso, avviando le indagini e adottando le misure ritenute necessarie per tutelare la vittima.

Le dichiarazioni della donna e gli ulteriori elementi raccolti dagli investigatori, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Crotone, hanno delineato, secondo l’ipotesi accusatoria, un quadro indiziario sulla base del quale è stata richiesta l’applicazione di una misura cautelare.

Il Gip ha accolto l’istanza disponendo per l’indagato gli arresti domiciliari con dispositivo elettronico di controllo. Il provvedimento è stato eseguito dagli agenti della Squadra Mobile. L’attività rientra nelle iniziative della Questura di Crotone per la prevenzione e il contrasto della violenza domestica e di genere e dei reati riconducibili al Codice Rosso. L’indagato, trovandosi nella fase preliminare delle indagini, deve essere considerato innocente fino a eventuale sentenza definitiva.