Un piano di operazioni straordinarie sul territorio dello Stilaro in materia di sicurezza. È quello che sarà disposto dalla Prefettura di Reggio Calabria, che oggi ha convocato il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica a Stilo. Il Prefetto Michele Di Bari è stato ricevuto dal sindaco Giancarlo Miriello, a cui nei giorni scorsi è stata incendiata la casa di campagna. In merito ai roghi che hanno interessato altri mezzi e automobili del territorio la Prefettura non può ancora dare risposte, dal momento che sono in corso le attività della magistratura.

LEGGI ANCHE: Stilo, in fiamme la casa di campagna del sindaco

Stilo, i carabinieri indagano sull’incendio di un pulmino