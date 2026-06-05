«Il Movimento 5 stelle calabrese aderisce alla manifestazione nazionale promossa dalla Cgil che si terrà domani, sabato 6 giugno, ad Amendolara a seguito della tragica morte dei quattro giovani lavoratori migranti uccisi barbaramente nel rogo di un’autovettura». Lo afferma la deputata Anna Laura Orrico, coordinatrice calabrese del Movimento 5 stelle.

«In Calabria – dice Orrico – i fenomeni del caporalato, del lavoro nero e dello sfruttamento dei lavoratori in agricoltura interessa purtroppo, ancora, migliaia di individui costretti ad operare in condizioni di profondo degrado, sofferenza e irregolarità. È dunque necessario scendere in piazza e manifestare per rilanciare un messaggio non solo di umana vicinanza rispetto alla tragedia di Amendolara quanto per sensibilizzare l’opinione pubblica e rivendicare la tutela ed il rispetto dei diritti collegati al lavoro sanciti dal nostro sistema normativo».

«Come Movimento 5 stelle – prosegue l’esponente penstastellata – nel solco di un’azione politica portata avanti sempre al fianco dei lavoratori, in particolar modo quelli più fragili, abbiamo depositato una proposta di legge con la consigliera regionale Elisabetta Barbuto, già avanzata nella scorsa legislatura, per contrastare lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura. Alla marcia di domani – conclude Anna Laura Orrico – saremo in tanti a partecipare con, fra gli altri, la nostra vicepresidente nazionale Vittoria Baldino, il collega Dario Carotenuto capogruppo del M5s in Commissione Lavoro alla Camera dei deputati, il capodelegazione del Movimento a Bruxelles Pasquale Tridico, la capogruppo in consiglio regionale Elisa Scutellà, consiglieri comunali e coordinatori provinciali, Gruppi territoriali, attivisti e rappresentanti del Network Giovani. Ci auguriamo che insieme a noi ci siano tante cittadine e cittadini animati dal desiderio di giustizia sociale».