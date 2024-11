Si tratta di Sami Fuat, cinquantenne cittadino turco, Ishaq Hassan e Khalid Arslan, poco più che ventenni e provenienti dal Pakistan. La sentenza per loro arriverà non prima di settembre

Questa volta non è stata disattesa alcuna aspettativa: oggi al tribunale di Crotone video e contributi importanti, accanto alla deposizione degli ultimi tre presunti scafisti della Summer Love alla sbarra con il rito ordinario, imputati per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, naufragio colposo e morte come conseguenza del reato di favoreggiamento all’immigrazione nella traversata che provocò la morte di 94 migranti - tra quelli accertati - a Steccato di Cutro, a pochi metri dalla riva.

