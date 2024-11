«Sono appena rientrato dal luogo dell’incidente e sono scioccato». È il primo commento a caldo del sindaco di Montauro, Giancarlo Cerullo, dopo il terribile sinistro verificatosi lungo la SS 106 in prossimità del suo comune. Quattro le vittime, tutti giovani.

«Questa 106 maledetta che ci condanna a vedere queste scene - ha proseguito -. Le vittime sono ragazzi giovanissimi, sui 30 anni, del Reggino. Viaggiavano tutti nella stessa auto».

Il violento impatto si è verificato su un tratto particolarmente pericoloso: «In quel punto, dalla curva di Costa degli aranci fino a Copanello, si susseguono un’infinità di incidenti - ha aggiunto - sarebbe il caso di pensare a un’altra variante per decongestionare i flussi. In più c’è stato un acquazzone e penso che abbia inciso anche questo».

Lungo l’arteria ci sono già due autovelox, uno nel comune di Montepaone, a circa un chilometro e mezzo prima del luogo della tragedia, e un altro all’altezza di Copanello. «Installare un terzo apparecchio potrebbe essere un deterrente anche se ce ne sono già due e non credo si possano utilizzare autovelox ad ogni chilometro».

Per il primo cittadino «è necessario pensare a soluzioni diverse per questo piccolo tratto di strada. Non è il primo incidente e non sarà l’ultimo, c’è una media spaventosa di incidenti. La soluzione potrebbe essere un’altra strada, che sarebbe utile anche nei mesi estivi quando si crea un traffico impensabile perché quel tratto è un imbuto. A Squillace lido c’è l’altra bretella della SS 106 che ha decongestionato il traffico. Bisogna pensare ad un’alternativa tra Montauro e Stalettì. Certo gli incidenti possono sempre capitare, ma sicuramente se diminuiamo il traffico diminuisce anche il rischio. Non so se in questo caso si è trattato di un sorpasso o di una svista perché non conosco la dinamica ma incidenti ce ne sono sempre tanti, troppi. E sono stufo di essere chiamato per queste cose».

«Ci stringiamo al dolore dei familiari delle vittime dell’incidente - ha aggiunto il primo cittadino di Montepaone, Mario Migliarese, fuori sede per le festività, che sottolinea - come amministrazione comunale ci siamo premuniti di installare un autovelox per limitare la velocità. Si potrebbe pensare di installarlo anche su quel tratto. Ci sono due curve particolarmente pericolose».