Il giovane afghano, giunto dalla Germania, che nella tragedia ha perso la zia e tre cugini: «Mio zio mi ha scritto che hanno visto i soccorsi mezz'ora dopo l'incidente ma non avevano ancora i mezzi per avvicinarsi»

Ancora una testimonianza arriva dal Palamilone di Crotone dove sono state portati i feretri dei migranti morti nella tragedia avvenuta sulle coste crotonesi. A parlare il giovane afghano giunto dalla Germania a Crotone dopo la tragedia di domenica scorsa nella quale ha perso la zia e tre cugini.

I messaggi

«Mio zio mi ha scritto che hanno visto i soccorsi mezz'ora dopo l'incidente ma non avevano ancora i mezzi per avvicinarsi». Il ragazzo inoltre ha fatto sentire i messaggi che gli ha inviato lo zio durante la traversata. Raccontano la tragedia. «Mi diceva - ha proseguito - che erano circa 180 a bordo, che gran parte erano stipati nella stiva con una sola via di uscita. I miei parenti erano in sei hanno pagato 30mila dollari per la traversata».