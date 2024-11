Sono stati abbattuti a Strongoli Marina, nel crotonese, un chiosco adibito alla vendita di fiori, situato in via Cimitero, e un bar in viale Magna Graecia – già sottoposti a sequestro lo scorso 9 gennaio durante l'operazione “Stige” - riconducibili alla famiglia 'ndranghetista Giglio. Le due strutture abusive rappresenterebbero, secondo gli inquirenti, il legame tra l'ex amministrazione comunale – guidata dall'ex sindaco Michele Laurenzano, coinvolto anch'egli nell'operazione condotta dalla Dda di Catanzaro, al momento ai domiciliari – e le 'ndrine locali. Con ordinanza dei commissari prefettizi del Comune di Strongoli, le ruspe hanno proceduto all'abbattimento delle strutture: nel particolare, del chiosco di fiori erano rimaste solo poche macerie poiché era stato dato alle fiamme a fine agosto. Presenti i carabinieri a seguire l'operazione di demolizione.

LEGGI ANCHE:

Stige: la Dda chiede il processo per 188 persone. Indagati diversi politici

STIGE | L’agriturismo di proprietà del sindaco gestito dalla moglie del boss

STIGE| Farao: «Tutti i sindaci di Cirò sono stati appoggiati dalla cosca»

STIGE | L’imprenditore che assumeva figli e nipoti dei membri della cosca

STIGE | I ruoli e gli affari di tutti i capi dei clan del Cirotano

Stige, si dimettono tutti i consiglieri del Comune di Cirò Marina e della Provincia di Crotone

STIGE | Matrimoni gratis al castello, il clan porta vino e pesce: il resto lo “offre” Flotta

STIGE | Il clan di Cirò al tavolo del Ministero per il business dei migranti