Il procuratore Aggiunto conferma come delocalizzazione e potenza militare rappresentano i tratti distintivi dell’organizzazione che faceva rientrare i capitali a Reggio Calabria per sostenere i detenuti e implementare un pesante arsenale bellico (Kalashnikov ed esplosivi) in vista di possibili faide

Nella conferenza stampa svoltasi al Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria, il Procuratore Aggiunto Walter Ignazitto ha illustrato l'articolata struttura organizzativa emersa dall'inchiesta della Dda, evidenziando come il cartello criminale avesse raggiunto una dimensione operativa e tecnologica straordinaria.

Le indagini hanno d’altra parte documentato la capacità del gruppo di gestire importazioni di droga su picchi compresi tra 1.000 e 1.500 chilogrammi per singola spedizione, interfacciandosi direttamente con trafficanti sudamericani in Brasile, Colombia, Panama ed Ecuador.

Ignazitto ha in particolare richiamato l'attenzione sull'elevatissimo grado di purezza dello stupefacente, compreso tra il 90% e il 94%. Nelle conversazioni intercettate emergeva infatti come una partita di cocaina pura al 78% venisse giudicata dagli stessi indagati come «non buona», a testimonianza degli standard qualitativi pretesi dal cartello per saturare i mercati.

Ma per sostenere questa “rete logistica”, l'organizzazione si avvaleva di figure professionali altamente specializzate. Ignazitto parla di subacquei per i recuperi navali, vale a dire esperti – in alcuni casi provenienti dal Centro America e in altri già operativi sul territorio – ingaggiati per immergersi nei porti, in particolare a Gioia Tauro, ed effettuare il recupero dei carichi di droga posizionati sotto le stive delle navi cargo.

Ma l'indagine ha ricostruito la pianificazione del trasporto aereo di 1.000 chilogrammi di cocaina avvalendosi di un pilota di linea assoldato dal gruppo, il quale è stato identificato e raggiunto da misura cautelare. In alcuni casi, ha raccontato il procuratore aggiunto, la sostanza stupefacente è stata lanciata in acqua dal vettore in volo.

Ma non solo. A disposizione dell’organizzazione c’erano anche chimici per lo “smacchiamento” del denaro. La rete collaborava infatti con tecnici di laboratorio messi a disposizione da organizzazioni pugliesi per trattare ed eliminare l'inchiostro antirapina dalle banconote macchiate durante i colpi, con contestazioni che riguardano singoli episodi da centinaia di migliaia di euro.

La rete chiudeva il cerchio con i cosiddetti broker telematici. La comunicazione infatti si basava su referenti in grado di gestire compravendite importanti di dispositivi criptati, registrando transazioni fino a 50 criptofonini alla volta.

Sul fronte economico, il Procuratore Aggiunto ha evidenziato il costante spostamento di ingenti somme di denaro contante verso Roma, dove i fondi venivano reinvestiti ed estinti attraverso intermediari finanziari di nazionalità cinese. In questo circuito, il ricorso ai “token” figurava tra le modalità operative più diffuse per garantire il trasferimento sicuro e tracciato dei capitali illeciti.

La delocalizzazione strategica e l'arsenale da faida

«Delocalizzazione». È la parola usata dal gip nell’ordinanza di custodia cautelare, riportata fedelmente dal procuratore aggiunto Walter Ignazitto, per spiegare come l’organizzazione avesse stabilito di portare la propria base operativa al di fuori della provincia di Reggio Calabria. Una scelta logistica compiuta dagli indagati per schermare le proprie attività dai controlli delle forze dell'ordine diventati sempre più pressanti. Tuttavia, i flussi finanziari, sottolinea l’Aggiunto, venivano nuovamente dirottati verso Reggio Calabria per garantire il sostentamento dei familiari dei membri detenuti. Ma i soldi servivano anche per procurasi un arsenale di armi da guerra, composto da Kalashnikov, mitragliette ed esplosivo. Ignazitto ha precisato che la disponibilità di queste armi rispondeva a duplici esigenze: «Da una parte esercitare un forte potere intimidatorio all'interno del circuito criminale, per punire o minacciare coloro che non saldavano le forniture di droga; dall’altra per mantenere una riserva bellica pronta all'uso nel caso in cui fossero riscoppiati conflitti o faide tra le storiche famiglie di Reggio Centro».

L'inchiesta ha quindi evidenziato la presenza di indagati legati da vincoli di parentela o affinità sia con esponenti del mandamento Jonico che del mandamento di Reggio Centro. Tuttavia, il Procuratore Aggiunto ha sottolineato che tali rapporti di affinità costituiscono «dati oggettivi da cui non si può automaticamente inferire il coinvolgimento diretto delle intere famiglie».

Infine, Ignazitto ha rimarcato che l'impianto accusatorio, nato dall'analisi dei messaggi della piattaforma SkyECC risalenti al periodo 2020-2021, è stato corroborato e attualizzato nel tempo grazie a attività investigative sul campo e alle dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia.