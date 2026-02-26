Il ricorso è stato promosso dalla società cooperativa Kairos contro una associazione temporanea d’impresa che ha ottenuto l’assegnazione di 150mila euro

Il Tar Calabria ha accolto l’istanza cautelare avanzata dalla società cooperativa sociale Kairos (difesa dall’avvocato Alfredo Gualtieri) e ha sospeso i provvedimenti adottati dal Comune di Crotone nell’ambito del ricorso volto all’annullamento delle procedure per l’ammissione delle società ai fondi del programma per l’attuazione della strategia di sviluppo urbano.

In particolare, la Kairos ha impugnato al Tar la determinazione dirigenziale che ha ammesso a finanziamento, per un valore di 150mila euro, la Agorà Kroton società cooperativa sociale (difesa dall’avvocato Vincenzo Medici), capofila di una associazione temporanea di impresa che ha partecipato all’avviso pubblico indetto dal Comune di Crotone.

I giudici amministrativi, su istanza dell’avvocato Gualtieri, hanno anche sospeso le determine dirigenziali di approvazione dei verbali e del progetto esecutivo e la determina di proroga della scadenza dei termini per la presentazione delle domande.

La prima sezione del Tar ha, infatti, ritenuto che «le questioni sottese ai motivi di ricorso – che evidenziano prima facie profili di fondatezza – debbano essere necessariamente valutate nella più approfondita sede di merito». E che inoltre, assume «prevalenza l’esigenza di mantenere la res adhuc integra, sospendendo gli atti impugnati». L’udienza di trattazione del merito è stata fissata il 10 giugno.