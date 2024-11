I carabinieri forestali hanno sequestrato un terreno a Luzzi, nel Cosentino

I carabinieri forestali della stazione di San Pietro in Guarano hanno posto sotto sequestro un’area di circa tremila metri quadri in località “Fosso D’Olmo” nel comune di Luzzi, all’interno della quale, con l’ausilio di mezzi meccanici, era stato effettuato un notevole movimento di terreno mediante uno scavo a monte e riporto a valle e con la realizzazione di scarpate con dislivelli fino a 8 metri. Il controllo da parte dei militari ha inoltre evidenziato che l’area preesistente, sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale, era formata da bosco di Castagno e Robinia ora sradicate al fine di effettuare i lavori. Oltre al sequestro dell’area il proprietario del terreno è stato denunciato per distruzione e deturpamento di bellezze naturali.