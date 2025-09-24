L’impatto questo mattina. Sul posto sono giunti carabinieri, guardia di finanza, vigili del fuoco e tre ambulanze. Nessuna delle persone coinvolte è in gravi condizioni

Un tamponamento tra autobus di linea è avvenuto questa mattina sulla strada statale 106 all'altezza dello svincolo di Simeri nel Catanzarese. Secondo quanto si apprende a bordo dei due mezzi vi sono studenti, alcuni dei quali rimasti feriti nell'impatto. Sul posto sono giunti carabinieri, guardia di finanza e vigili del fuoco.

Secondo una prima sommaria ricostruzione, i due mezzi stavano procedendo nella stessa direzione, verso Catanzaro, quando sarebbe avvenuto il tamponamento. Circa un centinaio gli studenti a bordo, che hanno riportato lievi ferite. Nessuno è in gravi condizioni.

Tre le ambulanze giunte sul posto per prestare soccorso insieme ad una squadra dei vigili del fuoco di Sellia Marina che sta operando per mettere in sicurezza il tracciato stradale ed eliminare i detriti.