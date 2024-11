Operazione congiunta della Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza. Svolti controlli ad attività di ristorazione al fine di accertare il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di genuinità degli alimenti somministrati

Nell’ambito del Piano di azione nazionale e transnazionale Focus ‘ndrangheta, elaborato in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza hanno effettuato un servizio congiunto di controllo straordinario del territorio nel Comune di Taurianova.



Personale specializzato ha svolto numerosi controlli ad attività di ristorazione della zona al fine di accertare il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di genuinità degli alimenti somministrati.



I servizi specifici hanno permesso di elevare sanzioni per inosservanza dell'obbligo di garantire la rintracciabilità degli alimenti in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, per la mancanza di tracciabilità dei prodotti ittici congelati, nonché violazioni a Regolamenti Comunitari in materia di legislazione alimentare.



Il consuntivo dell'attività svolta

Questo il consuntivo dell’attività operativa interforze svolta. Sono stati effettuati 11 controlli amministrativi a esercizi commerciali e di ristorazione ed elevate sanzioni per oltre 70.000 euro. È stata accertata la presenza di 7 lavoratori in nero, di cui 5 extracomunitari e 2 comunitari, nonché sono stati sequestrati 100 kg di cipolle rosse, 3 kg di funghi e 8,5 kg di salsiccia di suino. Nel medesimo contesto operativo sono stati sottoposti a controllo 399 persone e 186 veicoli, effettuati 48 posti di controllo, nell’ambito dei quali sono state elevate 13 contravvenzioni per infrazioni al Codice della Strada e controllati 40 soggetti in regime di detenzione domiciliare.