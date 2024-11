Si attendono i risultati di altri 32 tamponi già eseguiti. L'Asp al lavoro per potenziare il personale e garantire continuità assistenziale alle persone in cura ( ASCOLTA L'AUDIO )

È emergenza Covid nel reparto Dialisi dell'ospedale di Taurianova, che serve un bacino di una cinquantina di pazienti residenti nella Piana di Gioia Tauro. Undici pazienti, cinque infermieri e una oss sono risultati positivi al Covid, mentre si attendono i risultati di altri 32 tamponi già eseguiti su altrettanti pazienti.

La situazione è all'esame dell'Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria, che sta cercando di intervenire soprattutto per potenziare il personale infermieristico in modo da garantire continuità assistenziale ai pazienti, visto che il servizio di dialisi non può essere interrotto. Il primario del reparto, Vincenzo Bruzzese, è in continuo contatto con i vertici dell'Azienda sanitaria per capire come si possa risolvere la situazione. Preoccupazione è stata espressa anche dal sindaco di Taurianova, Roy Biasi.