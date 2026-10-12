Acri ancora alle prese con i disservizi alla rete internet. Le prime segnalazioni risalgono a sabato scorso, quando sono stati riscontrati problemi con Vodafone e Fastweb. Da questa mattina, invece, le difficoltà si sarebbero estese anche ad altri operatori, tra cui Iliad e WindTre, coinvolgendo diverse aree del territorio comunale. Disagi vengono segnalati anche a Bisignano. Una situazione che sta creando difficoltà a cittadini, commercianti e professionisti, alle prese con connessioni assenti o instabili e problemi nell'accesso ai servizi online. Un quadro che riporta l'attenzione su una criticità che, nel territorio, sembra ripresentarsi periodicamente, soprattutto in concomitanza con condizioni meteorologiche avverse.

Il maltempo (senza fenomeni di particolare intensità.) potrebbe essere tra le cause dei disservizi, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali sull'origine delle interruzioni. Resta da capire se le anomalie riscontrate sulle reti dei diversi operatori siano riconducibili a un unico problema infrastrutturale e quali siano i tempi necessari per il ripristino della normale connettività. Intanto, le segnalazioni continuano ad arrivare da Acri e dal territorio di Bisignano, con ripercussioni sulle attività quotidiane e su quanti fanno affidamento sulla connessione internet per lavorare, comunicare e accedere ai servizi digitali.