Con l'avvio della stagione estiva, nella Riviera dei Cedri tornano anche i vecchi problemi. Tra questi, c’è sicuramente quello dello spaccio di banconote false. A lanciare l'allarme, stavolta, è una commerciante che, attraverso un post condiviso sui social e rilanciato numerose volte dagli utenti, ha segnalato la presenza di un uomo, descritto come distinto nei modi e nell'aspetto, che starebbe effettuando acquisti a Praia a Mare pagando con banconote da 100 euro contraffatte.

La truffa sventata

La commerciante, nel breve post, racconta di essersi accorta immediatamente del tentativo di truffa grazie ai controlli effettuati abitualmente sul denaro ricevuto in cassa. «Lo abbiamo sgamato subito perché controlliamo tutte le banconote, anche quelle da 5 euro», ha scritto nel messaggio, invitando gli altri esercenti del territorio a prestare la massima attenzione per evitare di cadere nella truffa.

Cosa fare

Nel caso di una tentata truffa, che sia di spaccio di banconote false o qualsiasi altro raggiro, bisogna immediatamente informare le forze dell’ordine, chiaramente senza mettere a rischio la propria incolumità. Denunciare agli organi competenti è l’unico modo per fermare i malviventi e i loro inganni.