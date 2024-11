La tragedia a Sorbo San Basile nel Catanzarese. Dopo anni di lavoro a Chicago, il 69enne era rientrato in Calabria per trascorrere le vacanze estive

Una vita trascorsa sui grattacieli di Chicago da manutentore ma morto per la caduta da un muretto di sei metri. È quel che accaduto nel Comune di Sorbo San Basile nel Catanzarese a V. F., 69anni rientrato nella sua città natale per trascorrere la pensione e anche le vacanze estive che però gli sono state fatali. L'uomo era intento ad allontanare una biscia quando è precipitato giù dal muretto. Sul posto è giunto l'elisoccorso che ha trasportato l'uomo al pronto soccorso dell'ospedale Pugliese di Catanzaro, il quale è però morto per i traumi riportati. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione.