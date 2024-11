Il fatto è accaduto in località Capo Spartivento di Palizzi, nel reggino. L’uomo raggiunto da due poliziotti è stato portato a riva in uno stato evidente di ipotermia. Si trova ora ricoverato presso l’ospedale di Locri con una prognosi di 15 giorni

Un uomo di 32 anni che si è gettato in mare, completamente vestito, con l'intenzione di suicidarsi per motivi passionali, è stato salvato a nuoto da due agenti del Commissariato di Polizia di Condofuri. Il fatto è accaduto in località Capo Spartivento di Palizzi.

I due poliziotti, intervenuti dopo una chiamata al 113, malgrado le avverse condizioni meteo e il mare in burrasca, si sono tuffati e, dopo diversi tentativi, sono riusciti ad afferrare l'uomo, che è stato portato a riva in uno stato di evidente ipotermia.



L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Locri con traumi alle gambe e dolore al torace. La prognosi è di 15 giorni.