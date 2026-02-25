Il sisma è stato registrato poco prima delle 19, a una profondità di circa 26 chilometri. È stato anticipato e seguito da altri movimenti tellurici di minore entità

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata rilevata nel Crotonese alle ore 18:48. Il sisma è avvenuto proprio davanti la costa della città di Crotone e ad una profondità di circa 26 km.

Diverse sono le segnalazioni soprattutto da Crotone ma per fortuna non si registrano danni a cose o persone.

Si tratta in realtà, al momento, solo della scossa di maggiore entità. Altre infatti se ne sono registrate prima e dopo. La prima alle ore 16:04 di magnitudo 2.2, sempre in mare e a una profondità di 29 chilometri.

Alle 18:55 poi, un'altra scossa: anche questa di magnitudo 2.2 e localizzata stavolta ancor più vicino alla costa, a una profondità di 27 chilometri.