Attimi di apprensione nella presila catanzarese per una scossa di terremoto registrata intorno alle ore 11. L'evento sismico, di magnitudo 3.2, ha avuto come epicentro una zona localizzata a circa 5 chilometri a ovest del comune di Petronà. Nonostante la terra abbia tremato, non si registrano fortunatamente conseguenze.

A rassicurare immediatamente la comunità è intervenuto il sindaco di Petronà Dario Bolotta, che anche sui social è intervenuto per fare il punto della situazione. Il primo cittadino ha confermato che i primi screening sul territorio hanno dato esito negativo, sottolineando che al momento non si registrano danni a persone o strutture.

«Ho appena avuto un confronto con la Protezione Civile Regionale e la situazione è costantemente monitorata – scrive il primo cittadino – . L’amministrazione comunale resta a disposizione della cittadinanza per eventuali comunicazioni o segnalazioni e continuerà a fornire tempestivamente ogni aggiornamento qualora dovessero emergere novità».