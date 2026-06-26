L'evento sismico ha avuto come epicentro una zona localizzata a circa 5 chilometri a ovest del comune. Nonostante la terra abbia tremato, non si registrano fortunatamente conseguenze

Attimi di apprensione nella presila catanzarese per una scossa di terremoto registrata intorno alle ore 11. L'evento sismico, di magnitudo 3.2, ha avuto come epicentro una zona localizzata a circa 5 chilometri a ovest del comune di Petronà. Nonostante la terra abbia tremato, non si registrano fortunatamente conseguenze.

A rassicurare immediatamente la comunità è intervenuto il sindaco di Petronà Dario Bolotta, che anche sui social è intervenuto per fare il punto della situazione. Il primo cittadino ha confermato che i primi screening sul territorio hanno dato esito negativo, sottolineando che al momento non si registrano danni a persone o strutture.

«Ho appena avuto un confronto con la Protezione Civile Regionale e la situazione è costantemente monitorata – scrive il primo cittadino – . L’amministrazione comunale resta a disposizione della cittadinanza per eventuali comunicazioni o segnalazioni e continuerà a fornire tempestivamente ogni aggiornamento qualora dovessero emergere novità».