Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata nel pomeriggio di oggi nell’area del Crotonese. Il sisma è avvenuto alle 18:48 ora italiana, con epicentro a circa un chilometro a sud-est di San Nicola dell’Alto (KR).

Secondo i dati diffusi dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), il terremoto ha avuto coordinate geografiche 39.2815 di latitudine e 16.9903 di longitudine, con una profondità di 32 chilometri. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV di Roma.

Al momento non si segnalano danni a persone o cose, ma la scossa è stata avvertita dalla popolazione in diversi centri dell’area. Altre due scosse più lievi sono state registrate nei cinque minuti successivi.