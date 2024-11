Nessun positivo al coronavirus a seguito dei test rapidi realizzati per i bambini della scuola primaria di Cessaniti e Pannaconi. La campagna screening, fortemente voluta dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Mazzeo, si conclude con zero contagi. I controlli anti-Covid erano stati predisposti in maniera preventiva dal Comune a seguito della positività di una maestra – rientrante nel focolaio di Piscopio- che prima delle festività natalizie aveva raggiunto i due plessi in cui lavora.

A comunicare l’esito, il sindaco Francesco Mazzeo che ha ringraziato genitori, volontari e rappresentanti della scuola per la disponibilità: «Questo vuol dire che la scuola – dice il primo cittadino - continua ad essere un luogo sicuro soprattutto grazie all'ottima organizzazione della dirigente scolastica Maria Gueli e di tutti i suoi collaboratori». I test si sono svolti nei pressi del Municipio grazie ai professionisti Emanuele Cirianni e Antonella Magro che hanno operato in maniera del tutto volontaria.