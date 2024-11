«Attenzione. Immagini forti. Non guardare se si hanno problemi di qualunque natura». Comincia così il post di una donna che mostra su Facebook il volto tumefatto per denunciare una presunta aggressione avvenuta quando era in vacanza a Tortora, qualche giorno fa. «Aggredita - scrive ancora la donna per spiegare quanto le sarebbe accaduto - in mezzo alla strada da quattro vicini del mare. Senza motivo. Non aggiungo i commenti sulle varie. I lividi e i buchi in faccia sono il minimo. Ero in bici per i fatti miei. Neanche li conosco. Davvero. Non gli ho fatto niente. Mi hanno rotto anche i denti. Aggredita da quattro. Non fotografo il resto del corpo, devo davvero dire di dove sono? No. Non stranieri. Fa notizia oppure no? Vogliamo agire prima?». La vicenda è stata prontamente denunciata alle forze dell'ordine, che ora indagano a tutto spiano anche grazie ai dettagli forniti, dai quali emerge che i presunti aggressori non sarebbero del posto.

Le reazioni

Il fatto, risalente al 6 agosto ma divenuto di dominio pubblico nelle scorse ore, ha ovviamente suscitato l'indignazione popolazione. Molti cittadini tortoresi stanno prendendo le distanze da un gesto così vile, inviando la solidarietà alla donna che aveva scelto la cittadina altotirrenica come meta turistica. Successivamente è intervenuta anche l'amministrazione comunale, che per il tramite del sindaco Antonio Iorio ha fatto sapere che «oltre ad essere solidali con la signora, stiamo cercando di metterci in contatto con lei. Vogliamo che ritorni a Tortora, affinché ci aiuti a fare chiarezza su quanto avvenuto». Poi ha continuato: «È assurdo e inaudito che una persona venga aggredita in strada, peggio ancora se non c’è un motivo. Perciò, pretendiamo di sapere chi sono gli autori di questo gesto, perché o turisti o proprietari di seconde case, queste persone saranno immediatamente allontanate dal nostro territorio. Non sono gradite a Tortora». Secondo indiscrezioni, la donna e i presunti aggressori potrebbero aver avuto una lite verbale qualche giorno prima dell'increscioso episodio.