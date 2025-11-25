Dalla Calabria la cocaina arrivava alle piazze di spaccio del Trapanese. E' quanto emerge dall'operazione antidroga eseguita all'alba di oggi dalla Polizia che ha portato all'arresto di 27 persone. Per tutti l'accusa è di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, in taluni casi aggravata dall'avere agito per agevolare la famiglia mafiosa di Marsala. Tra Trapani, Marsala e Mazara del Vallo, sono state eseguite, su delega della Procura distrettuale, 20 perquisizioni nei confronti di altrettanti indagati, accusati degli stessi reati.

Le indagini, coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo e scattate nel 2020, hanno fatto luce su tre distinti gruppi criminali, in contatto con i vertici del clan, e attivi nella commercializzazione di cocaina nelle principali piazze di spaccio di Marsala e dei territori limitrofi. A rifornire uno dei tre gruppi, che aveva base operativa in un appartamento di via Angileri, a Marsala, erano proprio i calabresi. L'ascesa dell'organizzazione criminale, resa possibile dall'attivismo di numerosi giovanissimi pusher, è stata favorita proprio dall'accreditamento presso organizzazioni criminali calabresi. Erano i 'fornitori' della Calabria, infatti, ad assicurare un canale di approvvigionamento a prezzi concorrenziali della cocaina, poi rivenduta nelle principali piazze di spaccio di Trapani, Marsala e Mazara del Vallo. In tale contesto, si inserisce l'arresto in flagranza di un fornitore calabrese, in occasione di un trasporto di droga proveniente dalla Locride e destinato a Trapani.

Nel marzo 2022, l'uomo è stato trovato in possesso di oltre due chili di cocaina, custoditi nell'abitacolo della vettura con cui viaggiava. L'associazione aveva già effettuato dall'uomo un primo approvvigionamento, acquistando, per oltre 100mila euro, 3 chili e mezzo di cocaina, destinata alla piazza di spaccio marsalese. Nel corso delle indagini, sono stati arrestati in flagranza, per possesso di cocaina, sei indagati e sequestrati oltre quattro chili di droga.