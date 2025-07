VIDEO | Secondo quanto ricostruito dalla Dda di Reggio, dietro le traversate tra la Turchia e la Calabria ci sarebbe un sistema complesso articolato in almeno quattro cellule operative con compiti distinti

Non si trattava di singoli viaggi disperati, ma di una macchina ben oliata, capace di pianificare rotte, addestrare scafisti e incassare denaro in maniera strutturata, quasi aziendale. A confermarlo sono le indagini condotte dalla Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria guidata dal procuratore Giuseppe Lombardo insieme al Servizio centrale operativo della Polizia e alla Squadra mobile reggina, che ha portato stamattina a 25 arresti mentre altre 43 persone sono indagate a piede libero.

Quattro le “frange” individuate nell’inchiesta avviata nel 2019, ciascuna con una funzione chiave nel traffico di migranti attraverso la rotta del Mediterraneo orientale. Dalla Georgia partivano ordini e soldi: era lì che si formavano gli scafisti, istruiti alla navigazione, e dove operavano gli intermediari finanziari. Sempre dalla Georgia – secondo le carte dell’inchiesta – passavano i flussi di denaro verso parenti e complici.

La Moldavia e l’Ucraina fornivano invece la “manodopera” per le traversate: giovani uomini reclutati per governare le imbarcazioni, prevalentemente barche a vela di 12-15 metri, caricate fino all’estremo pur di massimizzare il guadagno. Il prezzo per salire a bordo? Tra i 4.000 e i 12.000 dollari a persona.

La Turchia era il punto di partenza fisico del viaggio. Le coste nei pressi di Bodrum, Izmir e Marmaris venivano utilizzate come piattaforme di lancio verso l’Italia, con la complicità di gruppi locali che gestivano imbarchi e contatti diretti con i migranti e le loro famiglie. Un’organizzazione vera e propria, con base anche a Istanbul, dove si perfezionavano gli accordi.

A dare il via all’operazione, è stato un mandato emesso dal giudice per le indagini preliminari di Reggio Calabria. Ma la portata dell’inchiesta è tutt’altro che locale: tra i 43 indagati in stato di libertà ci sono infatti cittadini residenti tra Italia, Georgia, Ucraina, Moldavia, Turchia e Grecia.

Alla base di tutto centinaia di intercettazioni, analizzate con l’aiuto di decine di interpreti, incrociate con le testimonianze dei migranti sbarcati in Italia e con una mole imponente di flussi finanziari sospetti. I pagamenti, tracciati tramite circuiti come MoneyGram e Western Union, portavano spesso a destinatari in Georgia o Moldavia: parenti degli scafisti o finanziatori coinvolti nella gestione del traffico.

L’operazione – che ha richiesto il coordinamento internazionale di Europol, Eurojust e il Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia – ha anche permesso il sequestro di oltre 3,3 milioni di euro, ritenuti provento diretto dell’attività criminale.

Occhiuto: «La rotta del Mediterraneo orientale rischiosa e sottovalutata»

«Un sincero ringraziamento alla Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, guidata dal procuratore Giuseppe Lombardo, e agli uomini della Polizia di Stato del Servizio Centrale Operativo e della Squadra Mobile per la brillante operazione che ha smantellato un vasto traffico di migranti tra la Turchia e la Calabria». A scriverlo è il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto.

«Grazie a un’indagine approfondita – prosegue – è emerso un sistema criminale spregiudicato che, tra il 2017 e il 2022, ha organizzato oltre 30 sbarchi, facendo arrivare sulle nostre coste circa duemila migranti stipati su barche a vela, per un giro d’affari milionario».

«Questa operazione – aggiunge – conferma la pericolosità della rotta del Mediterraneo orientale e le sue articolazioni internazionali. Dopo il tragico naufragio di Cutro del febbraio 2023, la Calabria ha più volte richiamato l’attenzione sui rischi crescenti di questa tratta, troppo spesso sottovalutata».

«Sono certo – conclude Occhiuto – che il lavoro della magistratura e delle forze dell’ordine aiuterà lo Stato a rafforzare il contrasto a queste reti criminali, che lucrano sulla disperazione di chi fugge da guerre, persecuzioni e povertà».