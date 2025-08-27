Per lui si è levato in volo l’elisoccorso, forze dell’ordine impegnate a ricostruire la dinamica che ha portato allo scontro tra una Fiat Punto e una Bmw

Un brutto incidente si è verificato al km 105 della Strada statale 107 Silana-Crotonese, nei pressi di Caccuri (Kr). Tre persone, infatti, sono rimaste ferite a seguito dello scontro tra una Fiat Punto e una Bmw X3. Una di loro è stata portata in ospedale con l’elisoccorso perché era in condizioni più gravi.

A seguito del sinistro il traffico ha subito dei rallentamenti. Sul posto, oltre al personale del 118, sono intervenute una squadra dell'Anas e poi le forze dell’ordine per eseguire gli accertamenti di rito.