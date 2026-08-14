L’auto era stata sollevata e sostenuta con alcuni cric quando, per cause in corso di accertamento, i dispositivi avrebbero ceduto facendola precipitare sul giovane Anthony Ierano. Indagano i carabinieri. Il cordoglio dell’amministrazione di Melicucco, comune originario della vittima

Un meccanico di 31 anni, originario di Melicucco, è morto in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un'officina di Cinquefrondi, in provincia di Reggio Calabria, nei pressi dell'imbocco della superstrada che collega la Piana di Gioia Tauro con la Locride. Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava effettuando un intervento sotto un'auto che era stata sollevata e sostenuta con alcuni cric quando, per cause in corso di accertamento, i dispositivi avrebbero ceduto facendo precipitare il veicolo. Il 31enne è rimasto schiacciato. Sull'incidente indagano i dei Carabinieri, coordinati dalla Procura di Palmi.

«La tragica scomparsa del nostro giovane concittadino ci lascia sgomenti, affranti e con un profondo dolore. Anthony Ierano, figlio, marito e padre, era un giovane uomo pieno di vita e di amore per la sua famiglia.

Nonostante il grande dolore per la perdita del caro padre Pino, che gli aveva lasciato un vuoto profondo, aveva saputo andare avanti, circondato dall’affetto dei suoi cari e, in modo particolare, dall’amore della sua mamma.

La sua prematura scomparsa lascia oggi un dolore immenso e una ferita difficile da colmare in quanti lo hanno conosciuto e amato.

Alla sua mamma, alla moglie, al suo e a tutti i suoi familiari e affetti, il Sindaco e l’Amministrazione comunale, esprimono la propria più sentita vicinanza e si stringono con affetto al loro immenso dolore per questa perdita così grande».