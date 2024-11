Ferita gravemente un’altra persona. Il cestello si sarebbe staccato dai cavi della funivia facendo precipitare i due per una ventina di metri

Un operaio è morto ed un altro è rimasto ferito in modo grave in un incidente sul lavoro avvenuto a Lorica, località turistica sui monti della Sila, nel comune di San Giovanni in Fiore. A perdere la vita Enzo Bloise, 31 anni.

I due operai, secondo quanto si è appreso dal Soccorso alpino, erano impegnati nei lavori di realizzazione di una nuova funivia. Sul posto è intervenuta l'eliambulanza - che ha trasportato il ferito, Stefano Sassone, all'ospedale Annunziata di Cosenza - i carabinieri ed una squadra del Soccorso alpino. Secondo una prima ricostruzione che dovrà essere verificata, i due operai si trovavano in un cestello che si sarebbe staccato dai cavi della funivia facendo precipitare i due per una ventina di metri. I due operai sono stati subito soccorsi dai colleghi ma per uno di loro non c'è stato niente da fare.