Sconosciute al momento le cause che hanno spinto il giovane al terribile gesto

Una tragedia è avvenuta nel reggino, a Melicuccà, dove un ragazzo 17enne ieri si è tolto la vita. Sconosciute al momento le cause del terribile gesto. Da quanto si apprende pare che la mamma si sia recata nella sua stanza per svegliarlo in vista della scuola non trovandolo. Immediato l’allarme alle forze dell’ordine ma il giovane è stato trovato già privo di vita.