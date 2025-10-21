Fatale l'impatto tra bici, su cui viaggiava la vittima, un uomo di origini rumene, e una Fiat Panda guidata da una ragazza. Sul posto ambulanze, agenti della Polizia stradale e carabinieri

Una tragedia si è consumata poco fa a Scalea . Un uomo di origini rumene è stato investito sulla ss18, nei pressi del depuratore comunale, ed è morto. L'episodio si è verificato in una zona buia e periferica. Stando alle prime informazioni, l'uomo si trovata in sella alla sua bici quando, per motivi in ​​corso di accertamento, è stato balzato sull'asfalto dall'impatto con una Fiat Panda, guidata da una giovane di Maierà. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare, nonostante i soccorsi.