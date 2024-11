Appartiene ad una signora settantenne il corpo rinvenuto in un burrone nel comune di Mongrassano e non di San Marco Argentano, come si era appreso in un primo momento. L'anziana era uscita di casa per recarsi in campagna alla ricerca di origano e di altre piante selvatiche. Con ogni probabilità non si è accorta della presenza del dirupo nel quale è fatalmente precipitata.