Per il giovane inutili i soccorsi. Sul posto anche le forze dell'ordine per chiarire la dinamica dell'incidente

Tragedia nel Cosentino: un treno, in transito tra Mongrassano Scalo e Torano Castello, ha investito un ragazzo che da quanto si apprende si trovava in quel momento vicino ai binari. Per il giovane non c'è stato nulla da fare.

I soccorsi sono stati allertati dall’autista del convoglio ferroviario. Sul posto si sono recati i carabinieri, i vigili del fuoco, il 118 e gli uomini della protezione civile. Da chiarire la dinamica dell’incidente. Gli investigatori intendono capire se si tratti di un gesto estremo da parte della vittima o di una tragica fatalità.

Il personale della protezione civile regionale è intervenuto per evacuare il treno, con il supporto di Trenitalia. Nove i passeggeri che si trovavano a bordo del treno regionale Sibari-Cosenza.