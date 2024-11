Una persona è stata investita da un convoglio ferroviario Eurostar in Calabria. Il fatto è avvenuto nel territorio di Praia a Mare, nel Cosentino. Sul posto ci sono le forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica del drammatico incidente ferroviario e i vigili del fuoco. Presente anche il magistrato di turno per i rilievi del caso. Si ipotizza che l'uomo si sia tolto la vita. Il traffico ferroviario risulta momentaneamente interrotto.