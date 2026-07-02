A seguito dell'episodio, dalle 17 la circolazione ferroviaria è stata sospesa tra Diamante e Bonifati per consentire gli accertamenti dell'Autorità giudiziaria

Tragico episodio nel tardo pomeriggio di oggi lungo la linea ferroviaria tirrenica, nel tratto compreso tra Diamante e Bonifati, all'altezza di Belvedere Marittimo. Una persona ha perso la vita dopo essere stata travolta da un treno.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine. L'Autorità giudiziaria ha avviato gli accertamenti per ricostruire con esattezza quanto accaduto.

A seguito dell'episodio, dalle 17 la circolazione ferroviaria è stata sospesa tra Diamante e Bonifati per consentire gli accertamenti dell'Autorità giudiziaria. Lo comunica Trenitalia attraverso il portale Infomobilità.

La sospensione sta causando disagi alla circolazione: i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi, mentre alcuni convogli risultano temporaneamente fermi. Tra questi il Frecciarossa 9583 Torino Porta Nuova–Reggio Calabria Centrale, il Frecciarossa 8332 Reggio Calabria Centrale–Roma Termini, l'Intercity 724 Siracusa–Roma Termini e l'Intercity 560 Reggio Calabria Centrale–Roma Termini. I treni regionali possono inoltre subire limitazioni di percorso o cancellazioni.

Alle 18 Trenitalia ha confermato che la circolazione permane sospesa tra Diamante e Bonifati, annunciando ulteriori aggiornamenti sull'evoluzione della situazione.