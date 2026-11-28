L’incidente nel tardo pomeriggio nella zona industriale. La donna stava camminando quando è stata travolta

Una donna, di origine africana, è morta dopo essere stata investita da un’auto sulla Statale 106, nella zona industriale di Corigliano-Rossano. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, all’altezza dell’incrocio del centro commerciale I Portali.

La donna stava camminando lungo la strada quando è stata travolta dal veicolo. L’impatto è stato fatale. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 di Rossano, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare.La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.