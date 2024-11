Un tragico incidente mortale si è verificato questa mattina lungo la statake 283 delle Terme, nei pressi di San Marco Argentano. Nello scontro frontale tra due auto - una Panda e una Peugeot - ha perso la vita un uomo di 48 anni, L. F. di Corigliano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di San Marco Argentano, insieme all’elisoccorso e ai sanitari del 118. Presenti anche personale Anas e i vigili del fuoco del distaccamento di Rende. Si attendono sul posto il magistrato e il medico legale.

Ci sono anche due donne ferite, che viaggiavano a bordo di un altro veicolo coinvolto. Entrambe sono state trasportate d’urgenza all’ospedale di Cosenza, non sarebbero in pericolo di vita. Al momento, le autorità stanno indagando per chiarire le cause e la dinamica dell’incidente, oltre a mettere in sicurezza il tratto stradale interessato, che è momentaneamente chiuso al traffico.