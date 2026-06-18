Tragico incidente nel Cosentino. Una persona ha perso la vita in un sinistro lungo la strada statale 18 "Tirrena Inferiore", nel territorio comunale di Guardia Piemontese in provincia di Cosenza. L’arteria è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni in corrispondenza del km 304,450. L’incidente è avvenuto nei pressi della galleria Pietra della Menta.

Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento ha coinvolto due autoveicoli, una Ford Focus e un Ford Tourneo. Nell'impatto, una persona è morta e due sono rimaste ferite. Al momento il traffico veicolare è deviato sulla viabilità locale con indicazioni sul posto. Sul posto è presente il personale Anas, i soccorsi del 118 e la Polizia Stradale di Paola al fine di consentire il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. Presenti anche i vigili del fuoco per la messa in in sicurezza dei veicoli coinvolti e dell'area interessata,