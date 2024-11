Un incidente stradale verificatosi sulla statale 108 bis “Silana di Carati”, all’altezza di Lorica, in provincia di Cosenza, ha causato la morte di una persona.

L’impatto pare non aver convolto altri veicoli: il sinistro ha visto coinvolto una sola auto. Tutta da decifrare, per il momento, l’esatta dinamica.

La vittima è Ilaria Mirabelli, cosentina, un volto molto conosciuto negli ambienti del tifo rossoblù. La notizia della sua tragica fine è rimbalzata velocemente negli ambienti ultrà: i tifosi dei Lupi le hanno dedicato post sui social e hanno riannodato striscioni e bandiere nella trasferta di Mantova: tutti in silenzio per ricordare una giovane dona, «volto buono, gentile e sorridente, da sempre innamorata di questi colori. Il nostro pensiero – hanno scritto – è rivolto a Ilaria e ai suoi familiari. Ti sia lieve la terra».

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e le squadre dell’Anas che hanno gestito i disagi alla viabilità causati dall’incidente