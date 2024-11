Un tragico incidente stradale si è verificato ieri sera, sulla SS 106, all’altezza del centro abitato di Bocale. Una moto, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata frontalmente con un'auto. Nello scontro ha perso la vita il motociclista, mentre è rimasta gravemente ferita la persona che viaggiava sulla moto insieme a lui. Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della sezione reggina della polizia stradale.