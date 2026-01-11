VIDEO | Il cedimento improvviso a causa del maltempo: sfiorato un passante che fortunatamente è rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale per mettere in sicurezza l’area e gestire i rilievi

Nel pomeriggio del 10 gennaio a Trani, una delle storiche palme di piazza Libertà, davanti alla chiesa di San Francesco, è improvvisamente precipitata sulla carreggiata a causa del maltempo e delle forti raffiche di vento. L’albero, alto diversi metri, ha colpito un’auto in transito, distruggendo parzialmente il veicolo e sfiorando un passante che fortunatamente è rimasto illeso.

Le immagini di sorveglianza raccolte in zona mostrano un uomo visibilmente disorientato subito dopo la caduta della palma, poi impegnato con un’altra persona a soccorrere i due occupanti dell’auto, rimasti lievemente feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale per mettere in sicurezza l’area e gestire i rilievi.

Secondo quanto riferito dall’amministrazione comunale, l’albero era già monitorato da tempo e si prevedeva di rimuoverlo nel giro di circa due settimane, ma il vento forte ha anticipato ogni intervento.