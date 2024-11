Stava lavorando su terreno di sua proprietà, inutile l’intervento del 118

Un pensionato di 67 anni, Giuseppe Durante, è morto oggi, travolto dal trattore che stava guidando e che si è rovesciato. La disgrazia è avvenuta in contrada Farneto di Corigliano.

L'uomo stava facendo dei lavori su un terreno di sua proprietà quando, per cause da accertare, il trattore si è ribaltato schiacciandolo. A trovare il corpo sono stati i suoi parenti, preoccupati per non averlo visto tornare a casa.

Sul posto sono intervenuti i medici del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, ed i carabinieri della Compagnia di Corigliano per i rilievi.