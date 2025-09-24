Tre nuovi ufficiali si sono insediati al comando della compagnia di Sellia Marina, della compagnia di Soverato e al comando del nucleo investigativo del comando provinciale dei carabinieri. Si tratta, in particolare, di Gianluca Girardo nuovo comandante della compagnia di Soverato. Proviene dall’accademia di Modena e ha svolto diversi incarichi nella linea mobile. Ha avuto diverse esperienze in Italia e all’estero, in particolare nel continente africano. L’ultimo incarico ricoperto è al nucleo operativo e radiomobile di Salerno. «Ho trovato un territorio straordinario e collaboratori affezionati» ha detto presentandosi questa mattina alla stampa.

Alla guida della compagnia carabinieri di Sellia Marina ci sarà Giovanni Spadoni. Proviene dall’accademia di Modena, in precedenza ha svolto un incarico al comando del nucleo investigativo di Napoli e al nucleo operativo di Catania Fontana Rossa. «Sto scoprendo una comunità eterogenea e a vocazione turistica sulla costa ma anche agricola e industriale nell’area dell’entroterra» ha detto l’ufficiale. «Una comunità che nel complesso ha un rapporto di fiducia con l’Arma dei carabinieri grazie alla presenza capillare delle stazioni sul territorio ed è in questa direzione che continueremo a lavorare».

Infine, il maggiore Carlo Alberto Sganzerla. In precedenza ha svolto un incarico alla guida della compagnia di Sampierdarena a Genova. Ha svolto le funzioni anche nella compagnia di Bagheria in qualità di comandante del nucleo investigativo e radiomobile e infine ha avuto una esperienza in Calabria, alla compagnia carabinieri di Rossano. «Per me è un ritorno in Calabria» ha detto il maggiore. «Sono onorato di poter mettere a disposizione la mia esperienze e fornire un contributo investigativo al comando provinciale di Catanzaro».

«Con i nuovi arrivati si completa la squadra del comando provinciale di Catanzaro» ha dichiarato il comandante provinciale dei carabinieri di Catanzaro, Giovanni Pellegrino. «Sono nuovi ufficiali, molto motivati in territori molto importanti della compagnia di Sellia Marina e Soverato e il collega del nucleo investigativo. Quindi a loro un augurio di buon lavoro, nella convinzione che continueranno nel solco dei suoi predecessori per proseguire in questo percorso di vicinanza alla collettività».