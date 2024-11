Un sisma durato alcuni secondi si è registrato nella zona tra Carlopoli e Panettieri. Terremoto avvertito distintamente in almeno 4 province

Un terremoto di magnitudo 3.4 è avvenuto in provincia di Catanzaro intorno alle 18.45 di oggi. L’epicentro del sisma è stato registrato dalla sala sismica dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Roma tra i territori del comune di Carlopoli, nel Catanzarese, e di Panettieri, nel Cosentino (centri distanti appena 3 chilometri dall’epicentro), ad una profondità di circa 27 chilometri.

La scossa è stata distintamente avvertita in tutta la provincia di Catanzaro ma anche in diversi comuni della province di Cosenza, Crotone e Vibo Valentia. Sisma percepito, ovviamente, anche nell’area di Lamezia Terme, distante solo 13 chilometri in linea d’aria, e nella città di Catanzaro, situata a 19 chilometri di distanza.

Non si segnalano al momento danni a persone o cose. In alcuni dei centri più vicini all'epicentro la gente è scesa in strada spaventata dall’accaduto.