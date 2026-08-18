Materassini e gonfiabili trascinati al largo. Guardia Costiera in azione con due motovedette e un velivolo: nessun disperso

Momenti di forte apprensione ieri lungo il litorale di Calopezzati, dove il passaggio di una tromba d’aria ha fatto scattare un’importante operazione di controllo e soccorso in mare. La situazione di allerta è proseguita per diverse ore, dalle 16 fino alle 21 circa, interessando i lidi e l’intero tratto di costa.

Le forti raffiche di vento hanno trascinato in acqua e spinto verso il largo diversi materassini e gonfiabili presenti sulla spiaggia. Alcuni bagnanti, nel tentativo di recuperarli, si sono a loro volta tuffati in mare, trovandosi poi in difficoltà nel rientrare autonomamente a riva a causa delle condizioni meteomarine.

È così scattata la macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenute due motovedette della Guardia Costiera, in forza alla Capitaneria di Porto di Corigliano Calabro, guidata dal comandante Tullio Arcangeli, mentre alle operazioni ha fornito supporto anche un velivolo proveniente dal compartimento di Reggio Calabria, utilizzato per il controllo dall’alto dello specchio d’acqua e per verificare l’eventuale presenza di persone in difficoltà o disperse.

Le ricerche e le verifiche sono proseguite per ore, mentre lungo i lidi della costa venivano effettuati controlli per accertarsi che tutti i bagnanti fossero rientrati e che non vi fossero persone mancanti all’appello. Nel corso delle operazioni sono stati recuperati anche i materassini trascinati al largo dal vento.

Fortunatamente, l’allarme si è concluso senza persone disperse: tutti i bagnanti coinvolti sono stati individuati e recuperati e le verifiche effettuate lungo la costa hanno consentito di escludere la presenza di persone scomparse.

Una giornata particolarmente impegnativa per gli uomini chiamati a intervenire nei soccorsi che hanno operato in condizioni difficili, rese tali dall’improvviso peggioramento del tempo e dalla forza del vento.

L’episodio richiama ancora una volta alla massima prudenza in presenza di fenomeni meteorologici improvvisi, soprattutto evitando di entrare in acqua per recuperare materassini, gonfiabili o altre attrezzature trascinate al largo quando il mare e il vento rendono difficoltoso il rientro verso la costa.