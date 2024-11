Brutto episodio lo scorso lunedì a Tropea. Un agente della locale polizia municipale ha subito un'intimidazione dai contorni inquietanti. La vettura di proprietà del tutore dell'ordine, parcheggiata in via Tocco, nei pressi del comando cittadino, è stata infatti oggetto del danneggiamento di un vetro, seguito dall'introduzione nell'abitacolo di un biglietto con esplicite minacce.

Il gesto è stato subito denunciato ai carabinieri della locale Compagnia che, agli ordini del capitano Nicola Alimonda, stanno indagando per risalire all'autore. Nell'identificazione potrebbero essere favoriti dalle telecamere di sorveglianza - poste nelle vicinanze del luogo in cui è avvenuto il danneggiamento - che sarebbero riuscite a riprendere il soggetto in questione.