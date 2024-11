A due persone gli agenti hanno ordinato di allontanarsi dal comune vibonese e di non potervi fare rientro per 3 anni

Un foglio di via obbligatorio e due Daspo urbano sono stati notificati dalla Polizia di Stato che, su disposizione del questore di Vibo Valentia, ha capillarmente i servizi di controllo del territorio nel Comune di Tropea e nell’hinterland del centro costiero. Un uomo è stato trovato a svolgere attività di accattonaggio nel centro di Tropea, nei pressi degli uffici postali, in un’area dove si ritiene potesse costituire un pericolo per la sicurezza pubblica. Pertanto, il posto fisso della Polizia di Stato di Tropea, unitamente alla polizia locale, gli ha notificato l’ordine di allontanamento dal luogo della violazione ed è stato sanzionato.

Un altro uomo bivaccava e svolgeva attività di accattonaggio presso la stazione ferroviaria di Tropea, ed anche a suo carico sono state adottate le stesse sanzioni. Nell’ambito dei controlli da parte delle Volanti e della squadra di polizia giudiziaria del posto fisso della Polizia, sono stati sorpresi due cittadini, residenti fuori provincia, con pregiudizi di polizia nei pressi di un obbiettivo sensibile di Tropea; pertanto oltre a essere sanzionati per violazione del Codice della Strada, è stata emessa a loro carico la misura di prevenzione a firma del questore di Vibo Valentia del foglio di via obbligatorio, con il quale gli è stato ordinato di allontanarsi dal Comune di Tropea e di non potervi fare rientro per 3 anni.