Il corpo rinvenuto in un appartamento. Ancora da chiarire le cause del decesso. Sul posto i Carabinieri della compagnia di Soverato e il pm di turno

Il corpo di una ragazza di 29 anni, originaria di Torino, è stato trovato questa mattina senza vita in un'appartamento in località Pietragrande di Stalettì, nel Catanzarese. Secondo quanto si è appreso è stata trovata impiccata. La prima ipotesi degli investigatori è che si tratti di un suicidio. La giovane era in vacanza con alcuni amici che hanno dato l'allarme.

Sul posto, oltre ai carabinieri della Compagnia di Soverato e al pm di turno, anche i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare la morte della giovane. Tutte le persone presenti nell'appartamento sono state ascoltate dai militari dell'Arma, si attendono i primi accertamenti medico legali.