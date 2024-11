Il corpo rinvenuto da un passante in località Ponte del soldato. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri

Il corpo di un uomo di 81 anni, P.C, di cui si erano perse le tracce nella giornata di ieri, è stato rinvenuto questa mattina sulla SP93 tra Martirano Antico e Martirano Lombardo, in localitá Ponte del Soldato. Sul posto squadre dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme e volontario di Martirano Lombardo.

Il corpo esanime, é stato intravisto da un passante in fondo ad un terrapieno alla base di un ponte alto circa 9 m.

L'intervento dei vigili del fuoco si é reso necessario per il recupero del corpo e il trasporto in zona sicura.

Sul posto i carabinieri del comando compagnia di Soveria Mannelli e medico legale per gli adempimenti di competenza.