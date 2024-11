Durante una perquisizione domiciliare i militari avrebbero rinvenuto sostanza stupefacente del tipo bulbo di papavero da oppio

Nella serata di mercoledì, nel corso di un mirato servizio finalizzato alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope predisposto dal comando Compagnia di Soverato, i carabinieri della stazione di Davoli hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, S.J., 39enne residente in zona, ritenuto responsabile di detenzione illegale di sostanze stupefacenti.

In particolare, i militari durante l’attività perlustrativa lo hanno bloccato e si sono recati presso la sua abitazione per eseguire una perquisizione domiciliare. Nella circostanza, le accurate ricerche avrebbero consentito di rinvenire un involucro contenente circa 90 grammi di sostanza stupefacente del tipo bulbo di papavero da oppio, 13 bustine presumibilmente utilizzate per il confezionamento delle dosi e 1500 euro in banconote di vario taglio ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Il materiale è stato posto sotto sequestro e la sostanza stupefacente verrà inviata nei prossimi giorni presso il L.A.S.S. (Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti) di Vibo Valentia, per gli accertamenti di rito. Questa mattina, il G.I.P. di turno presso il Tribunale di Catanzaro ha convalidato l’arresto.

