Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche di Ferdinando Rossi, in corso da ieri pomeriggio. I vigili del fuoco attendono l’autorizzazione per il recupero della salma

Pochi minuti fa è stato purtroppo rinvenuto il corpo privo di vita di Ferdinando Rossi, il 74enne di Sinopoli scomparso a Marina di Curinga. Il cadavere è stato trovato all’interno di un canale situato in prossimità di un vivaio.

Le ricerche erano cominciate nel pomeriggio di ieri da parte di vigili del fuoco, carabinieri, volontari della Protezione Civile e della Croce Rossa. Dall’alba di questa mattina il Nucleo Cinofili dei Vigili del fuoco della Calabria, insieme al Nucleo Sapr (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto), ha proseguito le ricerche fino al tragico ritrovamento.

Sul posto stanno operando le squadre dei Vigili del fuoco, in attesa delle necessarie autorizzazioni da parte dell’autorità giudiziaria per procedere al recupero della salma.